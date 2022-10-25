Калининград, , 13:43 — REGNUM Действующая глава администрации Калининграда Елена Дятлова намерена выдвинуть свою кандидатуру на конкурс по выбору сити-менеджера, который состоится в ноябре 2022 года. Об этом она сама заявила сегодня, 25 октября, сообщает «Новый Калининград».

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящий момент, собственно, готовлю документы, которые необходимо подать для участия в конкурсе. Одним из документов является программа развития города Калининграда», — отметила глава администрации.

Она пояснила, что не может отказать себе в удовольствии и следующие четыре года говорить: «Здравствуйте, уважаемые коллеги».

Напомним, конкурс пройдет 29 ноября. Для этого будет создана конкурсная комиссия из шести человек, половину из которых назначит горсовет.