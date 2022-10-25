Джакарта, , 13:43 — REGNUM Число жертв, погибших в результате пожара на судне KM Express Cantika 77 в Индонезии, увеличилось до 17 человек, сообщает CNN Indonesia.

Поисково-спасательная операция в Индонезии (с) twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

Глава поисково-спасательного управления в Купанге Путу Судаяна заявил о трех обнаруженных в воде телах. Спасатели достали из воды тела одного ребенка и двоих взрослых, мужчины и женщины.

На сгоревшем судне в Индонезии находились 177 человек, в том числе десять членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, команда поисково-спасательного управления в Индонезии объявила, что число погибших в результате пожара на судне KM Express Cantika 77 увеличилось до 15 человек.

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