В Индонезии выросло до 17 человек число погибших на загоревшемся судне
Джакарта, 25 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Число жертв, погибших в результате пожара на судне KM Express Cantika 77 в Индонезии, увеличилось до 17 человек, сообщает CNN Indonesia.
twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))
Поисково-спасательная операция в Индонезии
Глава поисково-спасательного управления в Купанге Путу Судаяна заявил о трех обнаруженных в воде телах. Спасатели достали из воды тела одного ребенка и двоих взрослых, мужчины и женщины.
На сгоревшем судне в Индонезии находились 177 человек, в том числе десять членов экипажа.
Как сообщало ИА REGNUM, команда поисково-спасательного управления в Индонезии объявила, что число погибших в результате пожара на судне KM Express Cantika 77 увеличилось до 15 человек.