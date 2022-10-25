Лондон, 25 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром, сообщает 25 октября пресс-служба Букингемского дворца.

The Royal Family Карл III

«Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля (Карла III) в Букингемском дворце», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 октября Карл III принял отставку британского премьер-министра Лиз Трасс.

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