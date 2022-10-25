Москва, 25 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. На данный момент кадровых решений по поводу бывшего гендиректора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, который ранее побывал в зоне спецоперации ВС РФ, не принималось. Об этом 25 октября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вы знаете, мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, находился ли Рогозин в зоне спецоперации в каком-либо официальном качестве и было ли сделано ему какое-то предложение.

В то же время Песков отрицательно ответил на вопрос о том, были ли приняты какие-то кадровые решения по поводу бывшего главы Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция сохраняет свою политическую независимость, не присоединившись к антироссийским санкциям Запада.