Ставрополь, 25 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В правительстве Ставропольского края произошли кадровые изменения. Покинул должность заместителя председателя правительства Денис Давыдов. Он собственноручно написал заявление об отставке, которое было удовлетворено, сообщили в пресс-службе главы региона.

Отставка

«Губернатор Владимир Владимиров принял отставку заместителя председателя правительства Ставропольского края Дениса Давыдова по собственной инициативе в связи с переходом на новое место работы», — говорится в сообщении.

До принятия кадрового решения о назначении нового вице-премьера функции ушедшего в отставку Давыдова будут распределены между остальными заместителями.

Напомним, в правительство Ставрополья Денис Давыдов попал в ноябре 2021 года, придя с поста руководителя координационного совета всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Он курировал вопросы молодёжной политики, культуры и туризма в Ставропольском крае.