Мичуринск, Тамбовская область, , 13:40 — REGNUM Обыски в здании администрации города Мичуринска провели 25 октября Следователи СУ СК по Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ведомства.

Следственный комитет Sledcom.ru

Следственные действия провели в рамках расследования уголовного дела о попытке неправомерного получения права собственности на земельный участок. По версии следствия, жительница Мичуринска приобрела в собственность нестационарный торговый объект, а затем в нарушение действующего законодательства обратилась в мэрию за разрешением на выкуп земельного участка под этим нежилым помещением. Строение не относится к объектам капитального строительства, но администрация разрешила выкуп. Сделка не состоялась, поскольку после надзорной проверки на земельный участок был наложен арест.

Возбуждено уголовное дело о покушение на мошенничество. Обыски также прошли по месту жительства ряда физических лиц.