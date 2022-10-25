Москва, 25 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В список профессий России необходимо включить чумработниц. С таким предложением выступил член комитета, сенатор от Ямала, глава Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» Григорий Ледков, сообщает Парламентская газета.

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«Сейчас чумработницы не включены в перечень профессий <…> Выкручиваемся, кто как может, кого-то принимаем на должность помощника оленевода, младшего оленевода и так далее. Пора наконец-то решить этот вопрос», — сказал Ледков.

Согласно сообщению, в 2017 году подобная инициатива активно продвигалась властями Ямала. В 2018 году Дмитрий Кобылкин, занимавший тогда пост главы региона, заявил о том, что вопрос чумработниц был решён, где им полагается заработная плата, стаж, а также заслуженный отдых. Но чумработница в общероссийском классификаторе профессий, должностей служащих и тарифных разрядов не появилась.

Отмечается, что чумработница — неизменная спутница кочевников, которая зачастую по совместительству и жена оленевода. Её задачами являются поддержка огня в чуме, заготовка дров, готовка еды, ремонт одежды, а также может помогать оленеводу со стадом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на поддержку коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Свердловской области, ежегодно направляют 2 млн рублей.

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