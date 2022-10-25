Наблус, Палестина, 25 октября 2022, 13:42 — REGNUM На Западном Берегу реки Иордан проходят похороны палестинцев, застреленных в ходе столкновений с израильской армией. Об этом 25 октября сообщает Quds.
По данным журналистов, в похоронной процессии принимают участие тысяч человек.
Отмечается, что похороны постепенно перерастают в политическую акцию, с требованием прекращения рейдов израильских военных на палестинских территориях.
В то же время, беспорядки охватывают новые города Палестины: Хеврон, Бейт-Уммар и Рамаллу. Израильская армия использует для разгона демонстрантов слезоточивый газ, также поступают сообщения о стрельбе из боевого оружия.