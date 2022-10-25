Петропавловск-Камчатский, 25 октября 2022, 13:37 — REGNUM На Камчатке дом культуры «Ритм» в посёлке Термальный получит грант от Президентского фонда культурных инициатив на создание театра ложкарей «Истоки», сообщили в краевом правительстве.
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В театре детей будут обучать игре на шумовых инструментах, основам хореографического и театрального искусства.
«Идея театра ложкарей «Истоки» возникла очень давно. На базе дома культуры уже давно обучаются дети игре на шумовых русских народных инструментах, и мы решили расшириться и перейти на новый уровень обучения», — рассказала директор учреждения Мария Дейнега.
Также дети будут сами изготавливать шумовые инструменты, в том числе ложки, и расписывать их.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке капитальный ремонт дома культуры в одном из самых труднодоступных сёл Седанка, который ведётся по национальному проекту «Культура», должен быть завершён в этом году. Такое поручение по результатам поездки в Тигильский район дал губернатор Камчатки Владимир Солодов.