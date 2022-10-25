Донецк, 25 октября 2022, 13:37 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
В 12:53 ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов калибра 155 мм. В 11:20 киевские каратели обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 мм.
В 13:15 каратели ВСУ вновь обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов калибра 155 мм и Киевский район Донецка (три снаряда калибра 155 мм).