Донецк, 25 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:25 (совпадает с мск) — н. п. Кирово — н. п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:53 ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов калибра 155 мм. В 11:20 киевские каратели обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 мм.

В 13:15 каратели ВСУ вновь обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов калибра 155 мм и Киевский район Донецка (три снаряда калибра 155 мм).