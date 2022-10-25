Москва, 25 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Подход ряда стран Запада к вопросу о применении киевским режимом «грязной бомбы» является несерьёзным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Этот подход далёкий от серьёзности. Этот подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьёзности той опасности, о которой мы говорим», — сказал Песков.

Он заявил о необходимости оставить подобные заявления «на совести вот этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями».

Ранее представители ряда стран Запада заявили о своём отрицании информации о том, что киевский режим намерен применить «грязную бомбу» на территории России в целях провокации.