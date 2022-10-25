Сеул, , 13:35 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали рост инфляционных ожиданий населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, жители страны предполагают, что инфляция в 2023 году составит 4,3%, что на 0,1% больше предыдущего прогноза.

Известно, что повышение показателя произошло впервые за три месяца.

Эксперты отмечают, что ожидания связаны с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты.

Напомним, что в сентябре инфляция составила 5,6%. По прогнозам Банка Кореи, инфляция продолжит держаться на уровне 5-6% в течение значительного периода времени.

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