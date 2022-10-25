Сеул, 25 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Южной Корее вновь зафиксировали рост инфляционных ожиданий населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, жители страны предполагают, что инфляция в 2023 году составит 4,3%, что на 0,1% больше предыдущего прогноза.

Известно, что повышение показателя произошло впервые за три месяца.

Эксперты отмечают, что ожидания связаны с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты.

Напомним, что в сентябре инфляция составила 5,6%. По прогнозам Банка Кореи, инфляция продолжит держаться на уровне 5-6% в течение значительного периода времени.

Читайте также: В Южной Корее выросли цены на сельскохозяйственную продукцию