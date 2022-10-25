Лондон, , 13:31 — REGNUM Отставку британского премьер-министра Лиз Трасс принял король Великобритании Карл III. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Карл III Dan Marsh

«Достопочтенная Элизабет Трасс присутствовала на аудиенции с королем этим утром и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую его величество любезно принял», — говорится в сообщении.

При этом ранее Трасс после своей последней речи на посту главы правительства Британии направилась на аудиенцию к Карл III в Букингемский дворец.

Отметим, позднее в Букингемский дворец направится преемник Трасс на этом посту — избранный 24 октября глава правящей Консервативной партии Риши Сунак, которого монарх Великобритании назначит премьер-министром и поручит ему сформировать новое британское правительство.