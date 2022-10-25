Москва, , 13:31 — REGNUM Турция сохраняет свою политическую независимость, не присоединившись к антироссийским санкциям Запада. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Турция занимает позицию отличную от стран коллективного Запада. Турция сохраняет возможность для использования своих посреднических услуг. Турция следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений с нашей страной, она не присоединилась к санкционным упражнениям коллективного Запада», — сказал Песков.

По его словам, в данном вопросе Турция «выгодно отличается как для самого турецкого народа», так и в плане двусторонних отношений с Россией.