Москва, 25 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Турция сохраняет свою политическую независимость, не присоединившись к антироссийским санкциям Запада. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Турция занимает позицию отличную от стран коллективного Запада. Турция сохраняет возможность для использования своих посреднических услуг. Турция следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений с нашей страной, она не присоединилась к санкционным упражнениям коллективного Запада», — сказал Песков.

По его словам, в данном вопросе Турция «выгодно отличается как для самого турецкого народа», так и в плане двусторонних отношений с Россией.