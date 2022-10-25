Хартум, , 13:41 — REGNUM Власти Судана и Южного Судана согласовали «дорожную карту» по урегулированию ситуации в спорном регионе Абьей. Об этом 25 октября сообщает SUNA.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, представители двух стран провели встречу в президентском дворце в Хартуме в понедельник, 24 октября. Делегации возглавили заместитель председателя Переходного военного совета Судана Мохаммед Хамдан Дагло и советник президента Республики Южный Судан по вопросам безопасности Тутанхамон Калвак.

Отмечается, что стороны разработали «дорожную карту» по пользованию ресурсами провинции Абьей, которая включает меры по обеспечению безопасности и предотвращению пограничных конфликтов.