Ставрополь, 25 октября 2022, 13:29 — REGNUM В Ставропольском крае утвержден проект закона о краевом бюджете на 2023 год и на плановый период до 2025 года. Как подчеркнул губернатор региона Владимир Владимиров, он, как и прежде, будет социально ориентированным.
В частности, предусматриваются расходы для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина об увеличении минимального размера оплаты труда. На эти цели планируется направить 2,6 млрд рублей.
Помимо этого, увеличат траты на модернизацию школьного образования и первичного звена здравоохранения. На эти цели планируется направить 3,2 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно.