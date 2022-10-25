Ставрополь, 25 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Ставропольском крае утвержден проект закона о краевом бюджете на 2023 год и на плановый период до 2025 года. Как подчеркнул губернатор региона Владимир Владимиров, он, как и прежде, будет социально ориентированным.

Pixabay.com Зарплата

В частности, предусматриваются расходы для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина об увеличении минимального размера оплаты труда. На эти цели планируется направить 2,6 млрд рублей.

«Объем расходов в бюджете будущего года на обеспечение бюджетников заработной платой увеличится на 2,6 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы главы Ставрополья.

Помимо этого, увеличат траты на модернизацию школьного образования и первичного звена здравоохранения. На эти цели планируется направить 3,2 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно.