Кабул, 25 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Партия под названием «Справедливость и свобода Афганистана», возглавляемая бывшим вице-президентом страны Сарваром Данешем, объявила о своем существовании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

В заявлении, распространенном для СМИ, говорится, что партия считает «борьбу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создание федеративной республики в Афганистане» двумя основными направлениями и целями своей деятельности.

В декларации новой партии упоминается, что «появление и рост международного терроризма и экстремистских группировок на нашей земле, провал процесса национального государственного строительства в Афганистане и нелегитимное правление экстремистской и монополистической группы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются реалиями нынешней ситуации».

Партия заявила, что представляет собой «умеренное исламское движение». Хотя в декларации говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не оставили народу Афганистана иного пути, кроме как «восстать», в ней делается упор на диалог и говорится, что партия «не рассматривает войну как решение».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отреагировали на появление этой политической организации. Они отвергают любой диалог по созданию инклюзивного правительства с официальными лицами предыдущего правительства, но в то же время призывают их вернуться в Афганистан.

Напомним, недавно ряд политических деятелей и должностных лиц бывшего правительства Афганистана на виртуальной онлайн-встрече также объявили о существовании организации под названием «Национальное движение за мир и справедливость». В состав её руководства входят Джалил Шамс, бывший министр экономики (глава организации), и Ханиф Атмар, последний министр иностранных дел республики.

Ранее ряд лидеров джихадистов анонсировали ещё одно политическое движение под названием «Высший совет национального сопротивления за спасение Афганистана».

Также Фронт национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом ведет борьбу против правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нескольких провинциях страны.

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