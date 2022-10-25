Кишинёв, , 13:29 — REGNUM Некомпетентность новых властей Молдавии привела к резкому росту тарифов на энергоресурсы для жителей страны. Об этом 25 октября заявил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Он сравнил разницу тарифов, которые сформировались, когда Партия социалистов была правящей в Молдавии, с теми, что сложились в настоящее время.

«Население Молдовы начинает отопительный сезон 2022/23 с тарифом на природный газ в шесть раз выше, чем год назад, но и с риском дальнейшего роста цены на электроэнергию, которая может стать в пять раз дороже, чем год назад», — написал Додон.

Бывший президент отметил, что большинство семей в республики не получают такой доход, чтобы иметь возможность заплатить зимой за газ и электричество.

Напомним, когда Партия социалистов была правящей в Молдавии, стоимость газа для республики не превышала $170 за 1 тыс. кубометров. Майя Санду, став президентом страны в декабре 2020 года и добившись, чтобы её партия «Действие и солидарность» стала правящей в июле 2021 года, начала вести антироссийскую политику. В октябре 2021 года Газпром при перезаключении договора установил новую ценовую политику. В сентябре 2022 года цена на газ для Молдавии выросла до $1883, в октябре она составила $1031.

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