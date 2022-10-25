С новой визой иностранцы в Индонезии смогут находиться до 10 лет
Джакарта, 25 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В преддверии саммита G20 Индонезия официально запустила политику получения второй домашней визы для иностранных граждан, сообщает CNN Indonesia.
«В преддверии саммита G20 мы официально запустили программу второй домашней визы. Цель состоит в том, чтобы привлечь иностранных туристов на Бали и другие туристические направления», — заявил исполняющий обязанности генерального директора иммиграционной службы на Бали.
С домашней визой иностранцы могут оставаться в стране в течение 5 или 10 лет и осуществлять различные виды деятельности.
Эта иммиграционная политика является одним из нефискальных стимулов, которые могут побудить некоторых иностранцев остаться и внести позитивный вклад в индонезийскую экономику в условиях все более динамичных глобальных экономических условий.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе пригласил президента Индонезии Джоко Видодо в Иерусалим помолиться вместе с прихожанами в мечети Аль-Акса после того, как Палестина станет независимой.