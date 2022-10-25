Джакарта, 25 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В преддверии саммита G20 Индонезия официально запустила политику получения второй домашней визы для иностранных граждан, сообщает CNN Indonesia.

Konstantinos Trovas Индонезия. Остров Бали

«В преддверии саммита G20 мы официально запустили программу второй домашней визы. Цель состоит в том, чтобы привлечь иностранных туристов на Бали и другие туристические направления», — заявил исполняющий обязанности генерального директора иммиграционной службы на Бали.

С домашней визой иностранцы могут оставаться в стране в течение 5 или 10 лет и осуществлять различные виды деятельности.

Эта иммиграционная политика является одним из нефискальных стимулов, которые могут побудить некоторых иностранцев остаться и внести позитивный вклад в индонезийскую экономику в условиях все более динамичных глобальных экономических условий.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе пригласил президента Индонезии Джоко Видодо в Иерусалим помолиться вместе с прихожанами в мечети Аль-Акса после того, как Палестина станет независимой.