В школах Чувашии почти 600 детей военнослужащих будут питаться бесплатно
Чебоксары, 25 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Чувашские депутаты на предстоящей сессии рассмотрят меры поддержки детей мобилизованных граждан. В частности, на обсуждение внесён законопроект о предоставлении бесплатного двухразового питания школьникам, чьи отцы призваны в Вооружённые силы России. На данные цели в 2022 году предусмотрено более 5 млн рублей, в 2023 году — свыше 17 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Чувашии.
27 октября депутаты рассмотрят законопроект, направленный на поддержку членов семей мобилизованных жителей региона.
Спикер отметил, что бесплатное питание будет предусмотрено для детей всех граждан Чувашии, участвующих в СВО:
По расчётам властей, бесплатно дважды питаться в школах будут около 600 детей военнослужащих из Чувашии. В 2022 году на данные цели средства выделены из резервного фонда, расходы оцениваются в 5,16 млн рублей. В 2023 году средства предусмотрены в республиканском бюджете, речь идёт о 17,174 млн рублей.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что дети должны быть обеспечены бесплатным питанием сразу после мобилизации отцов, то есть по принципу: «сегодня мобилизовали человека — завтра его ребёнок должен получать горячее питание».
Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года на сессии Госсовета Чувашии был принят закон, закрепляющий право детей добровольцев батальона связи «Атӑл» на бесплатное двухразовое питание в школах. Также в эту категорию попали дети погибших в СВО военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Тогда же спикер парламента Леонид Черкесов заявил, что «дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных будут рассмотрены на ближайшей сессии».
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