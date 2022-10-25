Чебоксары, 25 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Чувашские депутаты на предстоящей сессии рассмотрят меры поддержки детей мобилизованных граждан. В частности, на обсуждение внесён законопроект о предоставлении бесплатного двухразового питания школьникам, чьи отцы призваны в Вооружённые силы России. На данные цели в 2022 году предусмотрено более 5 млн рублей, в 2023 году — свыше 17 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Чувашии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Обед

27 октября депутаты рассмотрят законопроект, направленный на поддержку членов семей мобилизованных жителей региона.

«В частности, поправками в закон «Об образовании в Чувашской Республике» предлагается предоставить всем детям мобилизованных граждан, а также добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, бесплатное двухразовое питание в общеобразовательных организациях», — пояснил председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов («Единая Россия»).

Спикер отметил, что бесплатное питание будет предусмотрено для детей всех граждан Чувашии, участвующих в СВО:

«Данная материальная поддержка фактически уже вступила в силу, в республиканском бюджете будут предусмотрены дополнительные средства для компенсации питания детей».

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что дети должны быть обеспечены бесплатным питанием сразу после мобилизации отцов, то есть по принципу: «сегодня мобилизовали человека — завтра его ребёнок должен получать горячее питание».

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года на сессии Госсовета Чувашии был принят закон, закрепляющий право детей добровольцев батальона связи «Атӑл» на бесплатное двухразовое питание в школах. Также в эту категорию попали дети погибших в СВО военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Тогда же спикер парламента Леонид Черкесов заявил, что «дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных будут рассмотрены на ближайшей сессии».

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