Мариуполь, ДНР, 25 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Специалисты из Санкт-Петербурга готовят Ильичевский район Мариуполя к зиме. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя, побратимом которого является Северная столица.

Юрий Пущаев ИА REGNUM Мариуполь

Подготовка к зиме осуществляется за счёт остекления жилых домов. Замену оконных блоков ведут специалисты ООО «Петрострой». Такие же работы осуществляются и на других объектах в Ильичевском районе города.

К похолоданию дома готовит и петербургское ООО «ПСК «Строймонолит». Оно выполняет работу по проспекту Металлургов, дом 201. Там ремонтируют мягкую кровлю и покрывают крышу рубероидом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге ищут сотрудников для работы вахтовым методом в Мариуполе. Специалисты из Северной столицы уже помогли восстановить две школы, ещё одна находится в процессе восстановления.