Москва, , 13:27 — REGNUM В России не видят перспектив к изменению отношений с Великобританией после очередной смены премьер-министра этой страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя избрание Риши Сунака на пост главы правительства Великобритании.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги», — сказал Песков.

По его словам, Россия сохраняет свою открытость и готовность обсуждать самые сложные вопросы «за столом переговоров»: «Но не в ущерб своим собственным интересам».