Осло, , 13:25 — REGNUM Западу необходимо поддерживать прямые контакты с Россией в исключительно сложной политической обстановке. Об этом 25 октября заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время выступления в парламенте.

Йонас Гар Стёре (справа) МИД России

«Изолированная Россия — это плохо», — приводит слова главы норвежского правительства телекомпания NRK.

По его словам, настораживает малое количество контактов и прямого общения с Россией, а отсутствие диалога ослабляет возможность достижения мирного урегулирования на территории б. УССР.

Он добавил, что Россия движется к долгосрочному разрыву с Западом, что создает «самую сложную ситуацию в области безопасности со времён Второй мировой войны».

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