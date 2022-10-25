Осло, 25 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Западу необходимо поддерживать прямые контакты с Россией в исключительно сложной политической обстановке. Об этом 25 октября заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время выступления в парламенте.

МИД России Йонас Гар Стёре (справа)

«Изолированная Россия — это плохо», — приводит слова главы норвежского правительства телекомпания NRK.

По его словам, настораживает малое количество контактов и прямого общения с Россией, а отсутствие диалога ослабляет возможность достижения мирного урегулирования на территории б. УССР.

Он добавил, что Россия движется к долгосрочному разрыву с Западом, что создает «самую сложную ситуацию в области безопасности со времён Второй мировой войны».