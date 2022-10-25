Москва, , 13:59 — REGNUM Отъезд осуждающих спецоперацию деятелей культуры из России положительно скажется на работе патриотично настроенных артистов. Об этом заявил известный актер Иван Охлобыстин.

Иван Охлобыстин Василий Иванов © ИА REGNUM

По его мнению, теперь на отечественную сцену сумеют пробраться артисты-патриоты, которым необходимо заменить либеральных знаменитостей, сообщает «Царьград».

«Это здорово, потому что люди (артисты, уехавшие из России — прим. ред.) до сих пор не видят внятной цели у государства русского. НАТО уделаем само собой, куда мы денемся!», — добавил актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иван Охлобыстин начал снимать фильм о жителях Донбасса, который он впервые анонсировал в сентябре 2022 года. Дата выхода проекта пока не раскрывается.

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