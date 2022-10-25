Москва, 25 октября 2022, 13:59 — REGNUM Отъезд осуждающих спецоперацию деятелей культуры из России положительно скажется на работе патриотично настроенных артистов. Об этом заявил известный актер Иван Охлобыстин.
По его мнению, теперь на отечественную сцену сумеют пробраться артисты-патриоты, которым необходимо заменить либеральных знаменитостей, сообщает «Царьград».
«Это здорово, потому что люди (артисты, уехавшие из России — прим. ред.) до сих пор не видят внятной цели у государства русского. НАТО уделаем само собой, куда мы денемся!», — добавил актёр.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иван Охлобыстин начал снимать фильм о жителях Донбасса, который он впервые анонсировал в сентябре 2022 года. Дата выхода проекта пока не раскрывается.
Читайте ранее в этом сюжете: Иван Охлобыстин начал снимать фильм о жителях Донбасса