Салехард, , 13:25 — REGNUM Ямальцы, участвующие в специальной военной операции, начали получать единовременную выплату от региона в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Обратиться за выплатой можно как дистанционно — через сайт департамента социальной защиты населения ЯНАО, так и очно — в месте призыва или сбора. При подаче документов следует представить только паспорт и банковские реквизиты для зачисления средств. Департамент самостоятельно запрашивает данные на заявителя в военкомате.

«После поступления информации от ведомства выплата будет перечислена в течение 10 рабочих дней», — уточняют в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Выплата положена мобилизованным, добровольцам, в том числе отрядов БАРС, командированным сотрудникам Росгвардии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для военнослужащих и их семей на Ямале предусмотрен ряд пособий и льгот.

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