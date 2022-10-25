Люксембург, 25 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Совместные закупки ископаемого газа чрезвычайно важны для преодоления продолжающегося энергетического кризиса, который, по прогнозам, продлится как минимум до 2023 года, заявил нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен перед встречей министров энергетики стран ЕС во вторник 25 октября.

(сс)Martijn Beekman /D66 Министр Нидерландов по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен

Министры встречаются в Люксембурге, чтобы обсудить последнее предложение Европейской комиссии по борьбе с высокими ценами на энергоносители, которое включает в себя совместные закупки газа, чтобы сделать условия, предлагаемые Евросоюзом трейдерам, более конкурентоспособными и не заставлять европейские компании перебивать предложения друг друга, что привело бы к росту цен.

Согласно новому предложению, которое, как надеются, будет принято в ноябре, Брюссель предложил обязать страны ЕС объединить закупки по крайней мере 15% объема, необходимого для заполнения хранилищ. Это составляет около 13,5 млрд кубометров для ЕС в целом.

«Очень важно, чтобы мы учли проблемы, с которыми столкнемся в 2023 году, чтобы гарантировать заполнение наших газовых хранилищ до того уровня, который наблюдается в настоящее время», — сказал Йеттен журналистам.

Министры энергетики ЕС обсудят предложение о снижении цен на газ и совместных закупках. Однако Йеттен отметил, что цены уже снизились по сравнению летним повышением.