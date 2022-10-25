Иркутская область, 25 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Иркутской области прокуратурой приняты меры к восстановлению прав жителей многоквартирных домов р. п. Чунский Чунского района, сообщает 25 октября телеграм-канал надзорного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Установлено, что организация, фактически не осуществлявшая обслуживание общего имущества многоквартирных домов с января 2020 г., взимала плату с собственников жилых помещений за не оказанные услуги.

В интересах граждан, уплативших денежные средства за содержание жилья в период необоснованного взимания платы, прокуратура направила в мировой суд 36 исковых заявлений с требованиями о взыскании неосновательного обогащения на общую сумму свыше 300 тыс рублей.

Мировой суд требования прокуратуры удовлетворил. Суд апелляционной инстанции также поддержал позицию надзорного ведомства, оставив решения первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы ответчика — без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, также известно, что по иску прокуратуры защищены жилищные права жителя Иркутской области, оставшегося в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей.

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