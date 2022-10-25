Луганск, 25 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Киевские каратели не могут прорвать оборону населенных пунктов Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике, хотя и не оставляют попыток. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.

Александр Погожев ИА REGNUM ЛНР

По его словам, оборона в районе Кременной и Сватово «слажена по уму, и русская армия там показывает действительно героизм».

«И надо отдать должное нашим военнослужащим и ВКС [Воздушно-космические силы], которые как всегда ювелирно работают и на больших дистанциях подбивают технику, уничтожают противника», — добавил он.

Однако киевские каратели «не будут оставлять этих попыток», заключил Киселев.