Москва, 25 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Инициатива об установлении потолка цен на российский газ может дестабилизировать рынки энергетики. Об этом на министерской встрече Форума стран-экспортёров газа заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Duma.gov.ru Глава Минэнерго Николай Шульгинов

«Идея установить потолок цены на газ, поддерживаемая рядом стран-членов ЕС, грозит ещё больше дестабилизировать энергетические рынки с негативными последствиями как для потребителей, так и производителей газа», — сказал Шульгинов.

Он назвал очевидным тот факт, что нынешний энергетический кризис «носит рукотворный характер»: «Одна из главных причин — эти противоправные односторонние ограничения».