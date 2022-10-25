Бухарест, 25 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Официальный Бухарест направил руководству Еврокомиссии (ЕК) запрос на получение безвозмездного кредита в размере €3,2 млрд. Об этом 25 октября со ссылкой на заявление премьер-министра страны Николае Чукэ сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам Чукэ, очередной транш европейской финансовой помощи Румыния направит на реализацию проектов в сфере энергетики, медицины и образования.

«Ранее ЕК предоставила нам средства в €2,6 млрд, — констатировал, в частности, глава румынского кабмина. — Бухаресту крайне важно продолжить эту практику».

Напомним, соответствующие средства выделяются Румынии из специальных фондов Еврокомиссии в рамках разработанного Бухарестом Национального плана восстановления и устойчивости экономики (PNRR). Общая сумма подобного финансирования не разглашается.