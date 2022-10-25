Брянск, , 13:26 — REGNUM Российские военные сегодня дают отпор фашистской чуме, чтобы не повторялись такие трагедии, как в брянской Хацуни. В день памяти о кровавой расправе 25 октября 1941 года об этом напомнил губернатор Александр Богомаз.

Мемориальный комплекс в Хацуни Телеграм-канал Александра Богомаза

Каратели расстреляли жителей Хацуни, соседних населённых пунктов и беженцев из Брянска в отместку за убийство красноармейцами трёх немецких солдат. Погибли 318 человек, в том числе, дети, женщины и старики. За годы оккупации в Брянской области зверски замучены и погибли почти 76 тысяч мирных жителей, более 40 тысяч военнопленных, угнаны в рабство 153,7 тысячи человек, сожжены 1 016 населённых пунктов.

Губернатор провёл аналогию с сегодняшней ситуацией, когда, «несмотря на жестокие уроки истории, фашизм поднял голову в соседней стране, где фашисты, [киевские] националисты убивают мирных жителей». Страдает Донбасс, приграничные территории России, боевики разрушают дома, детские сады, школы и больницы.

«Русский человек в минуты опасности и испытаний всегда находит в себе силы, чтобы противостоять врагу. Как когда-то, в годы Великой Отечественной войны, наши предки стали на защиту Родины, так и сегодня наши доблестные защитники, герои дают отпор фашистской чуме, храбро отстаивают суверенитет России, героически сражаются за Родину, за родную землю. Чтобы таких трагедий, как в Хацуни, больше не повторялось…» — отметил губернатор в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей Брянской области нацистами в 1941–1943 годах.