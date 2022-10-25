Брюссель, , 13:20 — REGNUM Конфискация, а не заморозка российских активов в Европе является целью Евросоюза, однако для этого ему необходимо создать юридическую базу. Об этом 25 октября заявила на пресс-конференции в Берлине глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения», — сказала она.

При этом фон дер Ляйен указала, что так как ЕК якобы защищает «верховенство закона», а потому комиссии «предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания» для изъятия российских активов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие активы России, в том числе и золотовалютные резервы, были фактически незаконно сворованы странами коллективного Запада.