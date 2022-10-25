Херсон, , 13:19 — REGNUM Более 22 тысяч жителей Херсонской области перемещено в безопасные районы, данные на 24 октября опубликовала администрация Херсонской области.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«По состоянию на 24 октября на левый берег Днепра было вывезено 22 367 жителей Херсонской области. Администрация прогнозирует, что всего около 50 тыс. человек покинут правобережье в ближайшее время», — уточнили власти.

Программа переселения в целом рассчитана на 60 тысяч человек. Людей организованно перемещают из районов, расположенных на правом берегу Днепра, на левый берег. Затем жители могут выехать в другие российские регионы, там им предоставляют комфортные условия размещения. Покинувшим свои дома херсонцам предоставляется единовременная выплата в 100 тыс. рублей. Желающим остаться на постоянное проживание в других российских регионах предоставляют жилищные сертификаты.