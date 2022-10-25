Херсон, 25 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Более 22 тысяч жителей Херсонской области перемещено в безопасные районы, данные на 24 октября опубликовала администрация Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«По состоянию на 24 октября на левый берег Днепра было вывезено 22 367 жителей Херсонской области. Администрация прогнозирует, что всего около 50 тыс. человек покинут правобережье в ближайшее время», — уточнили власти.

Программа переселения в целом рассчитана на 60 тысяч человек. Людей организованно перемещают из районов, расположенных на правом берегу Днепра, на левый берег. Затем жители могут выехать в другие российские регионы, там им предоставляют комфортные условия размещения. Покинувшим свои дома херсонцам предоставляется единовременная выплата в 100 тыс. рублей. Желающим остаться на постоянное проживание в других российских регионах предоставляют жилищные сертификаты.