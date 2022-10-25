Газа, Палестина, , 13:26 — REGNUM Правительственные учреждения и частные предприятия в секторе Газа закрылись в рамках всеобщей забастовки. Об этом 25 октября сообщает Maan.

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По данным журналистов, забастовка началась в полдень 25 октября в знак протеста против убийства израильскими военными шестерых жителей палестинского города Наблус.

К забастовке также присоединились представители ряда политических партий и профсоюзных организаций. Ожидается, что в ближайшее время к забастовке присоединятся жители Западного берега реки Иордан и арабы, проживающие в Иерусалиме и на израильских территориях.

По информации журналистов, призывы к забастовкам распространяются через громкоговорители мечетей.