Оренбург, , 13:19 — REGNUM В Оренбургской области за девять месяцев 2022 года зарегистрировано 53 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. В структуре заболевших превалируют мужчины в возрасте от 30 до 59 лет, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Мышь. Грызун Alexas_Fotos

Факты мышиной лихорадки отмечены в трех городах, 13 районах и двух городских округах. Среднеобластной показатель заболеваемости составил 2,7 на 100 тыс. населения. Это соответствует среднемноголетнему уровню для области.

Добавим, за девять месяцев 2021 года на территории Оренбуржья числилось 48 случаев мышиной лихорадки. Среднеобластной показатель заболеваемости составил 2,5 на 100 тыс. населения.