Ереван, , 13:19 — REGNUM Власти Азербайджана создают препятствия для поиска военнослужащих вооружённых сил Армении, погибших во время боёв, произошедших 13 и 14 сентября на границе между странами. Об этом 25 октября заявил в соцсети Twitter армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Никол Пашинян Стоп-кадр прямого эфира azatutyun.am

«С 14 сентября Азербайджан создаёт различные препятствия для операций по поиску тел армянских солдат в зоне последней азербайджанской оккупации», — написал Пашинян.

Он обвинил Баку в неприемлемом и антигуманном поведении. Ранее Пашинян заявил, что азербайджанское руководство удерживает 29 армянских военнопленных.

Напомним, с 13 по 14 сентября на границе Армении и Азербайджана шли бои. Ереван заявил об «атаке» на армянскую территорию. Баку обвинил соседей в «масштабной провокации». Ситуация осложняется тем, что граница между странами не демаркирована.

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