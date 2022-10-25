Стамбул, Турция, 25 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В центре Стамбула возник пожар на станции метро Халич. Об этом 25 октября сообщил телеканал NTV.

Цитата из к/ф «Город кошек». реж Джейда Торун. 2016. Турция, США Стамбул

Отмечается, что загорелись электрические кабели на станции метро, которая расположена на метромосту над проливом Золотой Рог.

Движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман было приостановлено. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание.