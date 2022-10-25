Кабул, , 13:21 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что у Афганистана есть беспрецедентная возможность полностью искоренить полиомиелит, что может приблизить мир, свободный от этой болезни.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», ВОЗ по случаю Всемирного дня борьбы с полиомиелитом заявила, что Афганистан как никогда близок к полному искоренению этой болезни.

Министерство здравоохранения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило об успешной реализации шести раундов национального плана вакцинации от полиомиелита за прошедший год в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организацией здравоохранения.

Представительство ВОЗ в Афганистане сообщило в «Твиттере», что в начале XIX века более 1000 детей во всем мире ежедневно заражались полиомиелитом.

В рамках глобальных усилий по избавлению мира от этого заболевания в середине 90-х в Афганистане была запущена программа искоренения полиомиелита. В 1997 году была создана местная система эпиднадзора для выявления случаев заболевания полиомиелитом, и сегодня более 46 000 добровольцев, включая врачей, народных целителей и фармацевтов, осуществляют по всему Афганистану мониторинг случаев заболевания полиомиелитом.

Афганистан и Пакистан — единственные страны, которым не удалось искоренить полиомиелит из-за отсутствия полной вакцинации.

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