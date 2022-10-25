Кабул, 25 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что у Афганистана есть беспрецедентная возможность полностью искоренить полиомиелит, что может приблизить мир, свободный от этой болезни.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», ВОЗ по случаю Всемирного дня борьбы с полиомиелитом заявила, что Афганистан как никогда близок к полному искоренению этой болезни.

Министерство здравоохранения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило об успешной реализации шести раундов национального плана вакцинации от полиомиелита за прошедший год в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организацией здравоохранения.

Представительство ВОЗ в Афганистане сообщило в «Твиттере», что в начале XIX века более 1000 детей во всем мире ежедневно заражались полиомиелитом.

В рамках глобальных усилий по избавлению мира от этого заболевания в середине 90-х в Афганистане была запущена программа искоренения полиомиелита. В 1997 году была создана местная система эпиднадзора для выявления случаев заболевания полиомиелитом, и сегодня более 46 000 добровольцев, включая врачей, народных целителей и фармацевтов, осуществляют по всему Афганистану мониторинг случаев заболевания полиомиелитом.

Афганистан и Пакистан — единственные страны, которым не удалось искоренить полиомиелит из-за отсутствия полной вакцинации.

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