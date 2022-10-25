Таллин, 25 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В расположенном под Таллином жилом районе Виймси невозможно реализовать новые проекты, так как местная система водоснабжение не справляется с уже имеющимися объемами потребления. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Меньшую часть воды жители Виймси получают из установленного подключения к таллинской водопроводной сети, а большая часть поступает из подземных вод, но, по словам руководителя районного предприятия по водоснабжению Viimsi Vesi Рауля Ванема, возник предел ее использования.

Более того, все реальнее угроза того, что подземные воды смешаются с морскими водами, так как Виймси расположен у побережья Таллинского залива.

«Если интенсивность потребления воды еще больше возрастет, возникнет риск того, что морская вода начнет проникать в слои подземных вод, — пояснил Ванем. — А это значит, что очищение воды подорожает, и однажды она может стать полностью непригодной для использования».

Беспокойство специалистов водоснабжения вызывает тот факт, что разработанная детальная планировка позволяет построить в Виймси еще 1 836 частных домов или квартир. По расчетам, это будет означать, что к нынешним 22 000 жителям добавятся еще более 5 000 жителей.

Чтобы остановить проекты застройки территории района, предприятие по водоснабжению еще летом 2021 года перестало выдавать технические условия для детальных планировок нового жилья. Таким образом, строительство новой недвижимости в престижном районе, часто называемом «эстонской Рублевкой», стало невозможным.