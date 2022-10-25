Москва, , 13:16 — REGNUM Еврокомиссия пытается хитрить, чтобы ограничить самостоятельную политику некоторых европейских стран в области энергетики. Об этом сегодня, 25 октября, на встрече глав энергетических ведомств стран ЕС в Люксембурге заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Еврокомиссия Glyn Lowe PhotoWorks

Сийярто уточнил, что Еврокомиссия вновь хочет расширить свои полномочия и не допустить свободного принятия решений на национальном уровне. В Брюсселе ожидаются серьезные дебаты.

«Главы энергетических ведомств стран ЕС собрались в Люксембурге для урегулирования европейского энергетического кризиса», — подчеркнул Глава МИД Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз представляет новый чрезвычайный пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом.

Читайте подробнее: Еврокомиссия пока не готова ограничивать цены на газ