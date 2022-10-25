Сан-Паулу, Бразилия, , 13:15 — REGNUM Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал, что нуждающиеся граждане станут приоритетом в его новом правительстве, если он победит во втором туре выборов 30 октября. Об этом пишет Prensa Latina.

Луис Инасиу Лула да Силва (сс) BCNChile

«Самые нуждающиеся будут иметь приоритет в нашем правительстве», — сказал Лула в ходе мероприятия в Сан-Паулу.

По словам кандидата в президенты, он уже показал, что «можно проводить политику социальной интеграции, можно заботиться о бедных, повышать минимальную зарплату и фонд заработной платы без увеличения инфляции»: «Другими словами, мы уже доказали, что это возможно».