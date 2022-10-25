Сан-Паулу, Бразилия, 25 октября 2022, 13:15 — REGNUM Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал, что нуждающиеся граждане станут приоритетом в его новом правительстве, если он победит во втором туре выборов 30 октября. Об этом пишет Prensa Latina.

Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва
(сс) BCNChile

«Самые нуждающиеся будут иметь приоритет в нашем правительстве», — сказал Лула в ходе мероприятия в Сан-Паулу.

По словам кандидата в президенты, он уже показал, что «можно проводить политику социальной интеграции, можно заботиться о бедных, повышать минимальную зарплату и фонд заработной платы без увеличения инфляции»: «Другими словами, мы уже доказали, что это возможно».