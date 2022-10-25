Москва, , 13:14 — REGNUM За последние восемь месяцев число административных дел о дискредитации российской армии, поступивших в суд, составило 4800. Среди регионов в лидерах оказалась Калининградская область, где с марта по октябрь выявлено 123 дела. Об этом РБК сообщило со ссылкой на данные системы «ГАС Правосудие».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что больше всего дел по статье ст. 20.3.3 КоАП зарегистрировано в Москве — 632. Далее идут Санкт-Петербург — 247, Краснодарский край — 164 и Крым - 140.

Дела о дискредитации вооруженных сил РФ поступали в суды практически ежедневно. С 6 марта по 19 октября суды первой инстанции не регистрировали на поступившие материалы только 39 дней — из них в основном это были либо выходные, либо праздники. Большинство дел поступило: 14 марта (70 дел), 11 мая (67 дел) и 22 сентября (52 дела).

Кроме того, из 3406 дел, поступивших в суды первой инстанции, в 2538 вынесены решения о штрафах, 138 дел было прекращено, по 305 судья принял решение о возврате протокола из-за нарушений при его оформлении.

Добавим, что к ответственности привлекали за плакаты и лозунги, нашивки на одежде и рюкзаках. По статистике Верховного суда, общая сумма штрафов за дискредитацию армии, только за первое полугодие 2022 года, с марта по июнь, составила 85,7 млн руб.

Что касается обжалований, то из 3406 решений судов первой инстанции было обжаловано около 40% — 1439. При этом отмечается, что суды в большинстве случаев оставляют жалобы граждан и их защитников без удовлетворения.